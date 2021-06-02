The Class of 2021
PETALUMA HIGH SCHOOL
Elliot Shan Breeden
Audrey Catherine Brostrom
Coral Leigh Browning
Brooke Taylor Bruhn
Isabelle Rose Bualat
Eleanor Joyce Burnett
Brook Elizabeth Butler
Tanner Jenkins Butler
Sofia Yesenia Byers
Antonio Calderon Gomez
Luis Fernando Calito Garcia
Matthew James Candau
Victoria Greta Canela
Alejandro Carreno Acosta
Francesca Elyzabeth Castro Bonezzi
Edis Edenilson Castro Hernandez
Jakob Colin Caudill
Gracie Emma Causbrook
Alexis Cervantes
Brenda Jasmin Cervantes De Luna
Zachary James Chester
Ty Robert Chisum
Mary Ryan Joyce Christensen
Erin Claire Citti
Rhiannon Katherine Faith Clark
Ben David Clemens
Sarah Rose Noella Clough
Alex Monette Consani
Eduardo Contreras
Emily Jo Cooper
Ivan Cortes Galeana
John Pablo Cortez de Leon
Nikolaus Spencer Cotten
Julia Lavonne Critchett
Andrea Cruz Amador
Charlotte Guilhermina Crysdale
Charlotte Brianna Curtin
Matisse Michael Dallara
Dominic James Daly
Andrew Alexander Davainis
Kassandra De Anda Macias
Savannah Love de Gelabert
Oswaldo De luna
Lucy Kate Decker
Anthony Simpson Delucchi Jr.
Patrice Christopher Destine
Melissa Diaz Contreras
Michael Seamus Duffy
Arwen Rose Dunn
Dylan Andrew Dunphy
Bailey Ann Dyson
Griffin Hillel Earl-Ettinger
Isabella Parisanne Easley
Madalyn Rose Elliott Koulax
Michael Jonathan Els
Zachary Davies Engler
Brenna Ashlyn Erickson
Izetta Leigh Evans
Dillon Thomas Ewing
Gulsher Faisal
Brennen Russell Fedrick
Jaden Michael Fedrick
Collin Hunter Ferrero
Everest William Fields
Logan Joseph Fiene
Tyler James Fife
Haley Alyse Fitzhugh
Tess Silliphant Fleser
Nicolette Carissa Giselle Foote
Annica Theresa Ford
Jared Franklin Foreman
Daniel Quintas Nolan Forsman
Marquise Leonie Fortunati
Liam Neil Fox
Emma Lauren France
Jayln Amerie Freedman
Abigail Devereau Frost
Boss Anthony Furger
Melissa Marie Gabbert
Ava Catherine Gabrenya
Samantha Joyce Gambonini
Andrew Chase Garberolio
Kevin Garcia Gonzalez
Jannely Ariana Garcia Miranda
Teodoro Garcia Ortiz
Justine Layne Gardner
Julian Barrett Garrahan
Aeryn Dawn Garvisch
Alexander Gaytan Antonio
Maleah Ann Gibson
Sarah Michelle-Louise Giuliani
Bailey Rose Glashan
James Manion Glockner
Logan Rocco Goldstein
Christopher Toribio Gomez
Jacob Patrick Gonzales-Ferguson
Liam Glenn Gottschall
Maya Delaney Greenberg
Genoa Suzanne Greene
Gabriel Thomas Grover
Bohdan Mitchell Grunt
Talula Zoe Gueldner
Carson Meschery Guite
Morgen Sonnen Guzman
Elizabeth Tucker Hall
Riley Catherine Hammack
Allison Paulina Haney
Simone Rene Harper
Jack Anthony Hartman
Agatha Scarlet Haslam
Brianna Charlene Hawkins
John Michael Herbst
Kelly Janet Hernandez
Diego Hernandez Altamirano
Brisa Carolina Hernandez Martinez
Marilyn Marlene Herrera-Martinez
Tori Lynn Hogue
McKenna Louise Hogya
Sofia Holiday
Anna Claire Hospodar
Samuel William Houser
Kaden Andrew Hunt
Taylor Victoria Iacopi
Kristin Ayman Ibrahim
Kaylee Rose Ielmorini
Benjamin Edward Iwamiya
Cory Reese Jacquez
Pippin Juliet Jardine
Westley Muir Johnson
Erykah Jones
Alex Steeve Juarez Aragon
Sophia Grace Kandler
Christian Parker Karren
Rose Joan Keaton
Tyler David Keeler
Justin Harris Kellerman
Matthew Thomas Kemp
Michael William Kentzell Jr.
Brandon Shaun Kesterson
Nikolai Zatuchni Knop
Abigail Frances Kreutz
William Tyler Krupp
Henry Jens Kullberg
Reece Michael Lakritz
Hannah Dawn Laliberty
Ella Florence Leno
Paul Francis Leoni
Paris Aurelia Levy
Garett Joseph Lewis
Gunnar William Lindgren
Colton Drew Lorenz
Amaya Camila Lounibos Hartard
Myranda Jean Lynch
Arianna Katrina Maier-Araiza
Elizabeth Nicole Manka
Aidan James Mannion
Brian Marquez Martinez
Matea Luna Martinez
Eduardo Yahir Martinez Cruz
Daniela Martinez Mondragon
Sophia Isabella Marziano
Jonathan David Maselli
Jesse David Massey
Logan Lukas McChesney
Hannah Christine McCrea
Ryann Paige McDaniel
Maisie Rivers McDermott
Benjamin Bauer McDill
Jacob Kenneth McDonnell
Brendan Armen Lewis McMahon
Genevieve Natasha Melov
Grace Isabella Miguel
Nilyiah Mae Miller
Joseph Jojo Minakhom
Evelyn Montano Carrero
Alicia Morales Franco
Kylie Elizabeth Moser
Greer Sequoia Moss
Caroline Kate Mughannam
Fiona Rae Mulligan
Rose Patricia Nevin
Romeo James Nickel
Kaylee Shae Niebuhr
Kila Yesenia Niebuhr
Melody Christine Noble
Jovanna Nolasco
Danna Theresa Novotny
Lucero Guadalupe Ojeda Cortes
Alondra Ojeda Tinoco
Daphne Orozco Jacinto
Evelin Yojana Paau Rodriguez
Jett James Pacciorini
Rocco Santino Palmini
Petter Isaac Parelius
Olivia Michele Parker
William Ethan Patterson
Madeleine Enright Peachey
Olivia Enright Peachey
Casey Ty Pectol
Amanda Villas-Boas Peixoto
Beatriz Villas-Boas Peixoto
Ian Estrada Peracca
Aidan Conrad Perez
Eric Angel Perez
Daniel Patrick Piazza
Samuel James Plessas
Alexa Mae Pologeorgis
Logan MacKenna Pomi
Emma Kathryn Pontius
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