Season 1 VVAL schedules

High school sports are back and the Vine Valley Athletic League is ready to go with cross country, golf, swimming and tennis,

Following are the VVAL schedules for Season 1 which starts with tennis on Feb. 23 and cross country on Feb. 24,

CROSS COUNTRY

FEB. 24

Justin Sierra at A. Canyon

Vintage at Napa

Casa Grande at Petaluma

Sonoma bye

MARCH 3

Petaluma at Vintage

Justin Siena at Sonoma

Napa at A. Canyon

Casa Grande bye

MARCH 10

Petaluma at Justin Siena

Vintage at Casa Grande

A Canyon at Sonoma

Napa bye

MARCH 17

Casa Grande at Napa

Vintage at Justin Siena

Sonoma at Petaluma

American Canyon bye

MARCH 24

American Canyon at Casa

Sonoma at Vintage

Napa at Petaluma

Justin Siena bye

MARCH 31

Casa Grande at Sonoma

American Canyon at Vintage

Napa at Justin Siena

Sonoma at Napa

Petaluma bye

APRIL 7

Petaluma at A. Canyon

Justin Siena at Casa Grande

Sonoma at Napa

Vintage bye

BOYS TENNIS

FEB. 23

Sonoma at Petaluma

Vintage at Napa

Casa at American Canyon

Justin Siena, bye

FEB. 25

Vintage at Casa Grande

Justin Siena at Sonoma

American Canyon at Napa

Vintage bye

MARCH 2

Napa at Petaluma

Sonoma at American Canyon

Casa at Justin Siena

Vintage bye

MARCH 4

Petaluma at American Canyon

Justin-Siena at Napa

Sonoma at Vintage

Casa Grande bye

MARCH 9

Vintage at Petaluma

American Canyon at Siena

Casa Grande at Sonoma

Napa bye

MARCH 11

Petaluma at Casa Grande

Justin Siena at Vintage

Napa at Sonoma

MARCH 16

Justin Siena at Petaluma

Vintage at American Canyon

Casa Grande at Napa

Sonoma bye

MARCH 18

Petaluma at Sonoma

Napa at Vintage

American Canyon at Casa

Justin Siena bye

MARCH 23

Casa Grande at Vintage

Sonoma at Justin Siena

Napa at American Canyon

Petaluma bye

MARCH 25

Petaluma at Napa

American Canyon at Sonoma

Justin Siena at Casa

Vintage bye

MARCH 30

American Canyon at Petaluma

Napa at Justin Siena

Vintage at Sonoma

Casa Grande bye

APRIL 1

Petaluma at Vintage

Siena at American Canyon

Sonoma at Casa Grande

Napa bye

APRIL 6

Casa Grande at Petaluma

Vintage at Justin Siena

Sonoma at Napa

American Canyon bye

APRIL 8

Petaluma at Justin Siena

American Canyon at Vintage

Napa at Casa Grande

Sonoma bye

WEEK OF APRIL 12

VVAL singles tournament

VVAL doubles tournament

GIRLS TENNIS

FEB. 23

Petaluma at Sonoma

Napa at Vintage

American Canyon at Casa

Justin Siena bye

FEB. 25

Casa Grande at Vintage

Sonoma at Justin Siena

Napa at American Canyon

Petaluma bye

MARCH 2

Petaluma at Napa

American Canyon at Sonoma

Justin Siena at Casa

Vintage bye

MARCH 4

American Canyon at Petaluma

Napa at Justin Siena

Vintage at Sonoma

Casa Grande bye

MARCH 9

Petaluma at Vintage

Siena at American Canyon

Sonoma at Casa Grande

Napa bye

MARCH 11

Casa Grande at Petaluma

Vintage at Justin Siena

Sonoma at Napa

American Canyon bye

MARCH 16

Petaluma at Justin Siena

American Canyon at Vintage

Napa at Casa Grande

Sonoma bye

MARCH 18

Sonoma at Petaluma

Vintage at Napa

Casa at American Canyon

Justin Siena bye

MARCH 23

Napa at Petaluma

Sonoma at American Canyon

American Canyon at Napa

Petaluma bye

MARCH 25

Napa at Petaluma

Sonoma at American Canyon

Casa at Justin Siena

Vintage bye

MARCH 30

Petaluma at American Canyon

Justin Siena at Napa

Sonoma at Vintage

Casa Grande bye

APRIL 1

Vintage at Petaluma

American Canyon at Siena

Casa Grande at Sonoma

Napa bye

APRIL 6

Petaluma at Casa Grande

Justin Siena at Vintage

Napa at Sonoma

American Canyon bye

APRIL 8

Justin Siena at Petaluma

Vintage at American Canyon

Casa Grande at Napa

Sonoma bye

WEEK OF APRIL 12

VVAL singles tournament

VVAL doubles tournament

SWIMMING

WEEK 1

Vintage at Justin Sienna

Casa Grande at Sonoma

Napa at American Canyon

Petaluma bye

MARCH 10

Justin Siena at Petaluma

Sonoma at Napa

Vintage at American Canyon

Casa Grande bye

MARCH 17

American Canyon at Casa

Sonoma at Vintage

Petaluma at Napa

Justin Siena bye

MARCH 24

Petaluma at American Canyon

Justin Siena at Casa Grande

Vintage at Napa

Sonoma bye

MARCH 31

American Canyon at Sonoma

Casa Grande at Petaluma

Napa at Justin Siena

Vintage bye

APRIL 7

Casa Grande at Vintage

Petaluma at Sonoma

American Canyon at Siena

Napa bye

APRIL 14

Sonoma at Justin Siena

Napa at Casa Grande

Vintage at Petaluma

American Canyon bye