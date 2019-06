—

SMALL SCHOOL BOYS

Fifth Grade

Team: Liberty 48.5, Wilson 39, Two Rock 30, Dunham 30, St. Vincent 27.5, Spring Hill 6, Harvest Christian 18 Cinnabar 5

Sprint Medley: Wilson, 2:18.64;

Harvest Christian, 2:21.56; Liberty, 2:22.91; Two Rock, 2:22.97; Dunham, 2:23.39

70 meters: Evan Sanderson, Dunham, 10.81; Omar Mughannam, St. Vincent, 10.98; Logan Miller, Wilson, 11.12; Tyler Lasky, Spring Hill, 11.25; Jaden Leiva, Two Rock, 11.31

300 meters: Logan Miller, Wilson, 51.69; Damian Padilla, Liberty, 53.88; Jose Cermeno, Two Rock, 54.62; Keaton Scerri, Spring Hill, 55.84; Tyler Lasky, Spring Hill, 55.96

400 Relay: Liberty, 1:04.77; St. Vincent, 1:08.07; Harvest Christian, 1:08.38; Dunham, 1:08.96; Wilson, 1:09.10

600 meters: Evan Sanderson, Dunham, 2:04.00; Brody Breen, Wilson, 2:05.27; Jeiden Leiva, Two Rock, 2:06.32; Gavin Pindres, St. Vincent, 2:10.25; Damian Padilla, Liberty, 2:10.25

100 meters: Aidan Wirtz, Liberty; 14.84; Brandon, Harvest Christian; 15.13; Tyler Lasky, Spring Hill, 15.45; Omar Mughannam, St. Vincent, 15.48; Jameson Malvesta, St. Vincent, 15.68

800 Relay: Liberty, 2:18.80; Wilson, 2:21.20; Spring Hill, 2:23.62; Two Rock, 2:28.57; St. Vincent, 2:32.91

High jump: Evan Sanderson, Dunham, 3-8; Rowan Ball, Liberty, 3-8; Brody Breen, Wilson, 3-8; Frankie Somoff, Liberty,3-6; Damian Padilla, Liberty, 3-6

Long jump: Jameson Malvesta, St. Vincent, 12-3; Lucca Madica, Liberty, 11-3; Noe Corman, Cinnabar, 10-10; Chris Bautista, Cinnabar, 10-9; Caleb Suragina, Wilson, 10-8

Shot Put: Aidan Stewart, Two Rock, 20-6; Paul Renati, Two Rock, 19-4; Karn Rodnick, St. Vincent, 19-4; Atticus Moss, Spring Hill, 18-8; Alejandro Perez, Two Rock, 18-2

Discus: Dario Sparks, Dunham, 52-10; Aidan Stewart, Two Rock, 45-2; Emanuel Intara-Zim, Spring Hill, 44-11; Aiden Jaks, Wilson, 43-4; Graysen Wilder, Spring Hill, 41-6

—

Sixth Grade

Team: Liberty 70, Wilson 45.5, Cinnabar 33.5, Two Rock 21, St. Vincent 14.5, Harvest Christian 14, Dunham 14, Spring Hill 7

Sprint Medley: Liberty, 2:13.97; Wilson, 2:18.28; Cinnabar, 2:29.06; Dunham, 2:33.89; Two Rock, 2:37.40

70 Meters: Charly Ramirez, Liberty, 10.20; Angelo Lugo, Cinnabar, 10.53; Nick Gorman, Cinnabar, 10.65; Noah Sourjohn, Liberty, 10.69; Evan Hughes, Harvest Christian, 10.96

400 Meters: Everett Cota, Liberty, 1:14.06; Noah Sourjohn, Liberty, 1:15.81; Angelo Lugo, Cinnabar, 1:17.09; Maxwell Brown, Spring Hill, 1:18.84; John Rivas, Two Rock, 1:19.39.

400 Relay: Liberty, 1:02.56; Wilson, 1:03.28; St. Vincent, 1:05.0o3; Two Rock, 1:05.21; Cinnabar, 1:05.91

800 Meters: Everett Cota, Liberty, 2:53.88; Dashall Faria, Two Rock, 2:54.40; Maxwell Brown, Spring Hill, 2:55.43; Winslow Bouvera, Spring Hill, 2:59.60; John Rivas, Two Rock, 3:01.40

100 Meters: Nick Gorman, Cinnabar, 14.15; Angelo Lugo,Cinnabar, 14.31; Evan Hughes, Harvest Christian, 15.18; Miller Malvesta, St. Vincent, 15.31; Oryn, Cinnabar, 15.31

800 Medley Relay: Liberty, 2:12.62; Wilson, 2:13.94; Two Rock, 2:21.09; St. Vincent, 2:24.34; Cinnabar, 2:25.76

High Jump: Charly Ramirez, Liberty, 4-2; Evan Hughes, Harvest Christian, 4-2; Jack Pezzolo, Liberty, 4-1; Griffen Meston, Wilson, 4-0; Dawson Hecker, Wilson, 3-10; Brady Coppo, Two Rock, 3-10

Long jump: Evan Hughes, Harvest Christian, 13-5; Nick Dennis, Wilson, 13-1; Jack Pezzolo, Liberty, 13-0; Nick Gorman, Cinnabar, 12-7; Nate Brown, Two Rock, 12-4

Shot Put: Alex Ajvik, 25-3; Armando D’Ambreosio, Dunham, 24-5; Jon Henry Johnson, Dunham, 22-5; William Zell, Dunham, 21-7; Ryan Rice, Two Rock, 21-1.

Discus: Alex Ajvix, Wilson, 49-9; Jordan Chard, Liberty, 47-10; Diego Hernandez, St. Vincent, 47-0; Marcus Carreno, Wilson, 46-10; Noel Barajas, Wilson, 44-8.

—

