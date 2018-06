Westside Relays results

s

70 meters: Rylee Thompson, Mary Collins, 10.38; Tatum Plessas, Mary Collins, 10.47; Mya Gonzalez, Penngrove, 10.91; Zoe Luna, McNear, 10.97; Sadie Greenberg, McNear, 11.09. 400 meters: Sienna Deadman, Grant, 1:14.22; Lily Comma, Grant, 1:15.50; Anneka Vonder Kuhlen, McKinley, 1:15.63; Jordan Beardslee, McNear, 1:17.97; Dee Dee Alpert, Technology, 1:18.50 400 relay: Valley Vista 1:03.00; Grant 1:03.41l, Penngrove 1:04.41, Technology 1:04.54, Marry Collins 1:04.83 800 meters: Gigi Richardson, Grant 3:01.44; Maya Scholnick, McKinley, 3:04.46; Sunny Schultz, McNear, 3:06.10; Kenly Eskes, McNear, 3:07.25; Kate Iribarne, Grant, 3:10.19 100 meters: Rylee Thompson, Mary Collins, 13.59; Tiana Knight, McNear, 15.21; Reilly Kreutz, McKinley, 15.22; Briseyda Villatoro, Valley Vista, 15.38; Christiane Padillo, McNear, 15.46 800 relay: Grant 2:15.35, Penngrove 2:19.90, Technology 2:20.01, McNear 2:21.00, Valley Vista, 2:29.41 High jump: Tatum Plessas, Mary Collins, 4-2; Avery Pontius, Technology, 4-2; Natalie Nelligan, Grant, 4-0; Reilly Kreutz, McKinley, 3-10; Kayla Kesterson, Valley Vista, 10-0 Long jump: Aria Addiego, Grant, 12-2; Kayla Kesterson, Valley Vista, 11-0; Ani Montefalcon, McKinley, 11-1; McKenna Dobson, Technology, 107; Camy Stinson, McKinley, 10-7 Shot put: Jessica Padilla, Grant, 24-2; Amalie Barr, Mary Collins, 21-9; Abby Kramer, Mary Collins, 20-5; Chloe Elrod, Grant, 19-9; Santsi Seitz, Grant, 19-8 Discus: Remy Laknitz, McNear, 47-4; Aleli Spangler, Valley Vista, 45-9; Tiana Knight, McNear, 39-5; Lily Koeppel, Grant, 38-9; Hanna Brians, Penngrove, 38-6 SIXTH-GRADE BOYS Grant 51, Mary Collins 47, Penngrove 46, Technology 26, Valley Vista 21, McNear 14.5, McKinley 12.5 High jump: Max Pedrotti-Jacobs, Mary Collins; Lucas Vanderlind, Technology; Deano Rosbrock, Mary Collins; Christo Hope, Mary Collins; Oscar Danek, Marry Collins 400 relay: Grant 1:00.49, Valley Vista 1:01.50, Penngrove 1:01.50, Technology 1:03.03, McKinley 1:03.10 Long jump: Sawyer Sheldon, Mary Collins, 12-10; Asher Levy, Grant, 12-9; Nico Antonini, Technology, 12-9; Marion Bailey, Mary Collins, 12-6; Aidem Sharkey, Valley Vista, 12-1. Sprint medley: Penngrove 2:09.59, Mary Collins 2:11.87, Grant 2:13.37, Technology 2:16.19, McKinley 2:22.25 70 meters: Xavier Parker, McNear, 9.84; Dante Vachini, Penngrove, 9.90; Cody Armbright, Mary Collins, 10.29; Julian Lozanov, Mary Collins, 10.32; Sawyer Sheldon, Mary Collins, 10.37 400 meters: Ananias Walker, Penngrove, 1:08.63; Ryder Wilson, Grant, 1:10.35; Asher Levy, Grant, 1:13.01; Denilson Mira, McKinley, 1:13.97; Conrad White, Grant, 1:14.44 Shot put: Axel Canseco, Valley Vista 25-9; Jed Anzell, McNear, 24-9; Gabe Cio, Penngrove, 24-5; Lucas Vanderlind, Technology, 24-0; Luis Torres, McKinley, 22-6; Ed Bernich, Penngrove, 22-6. 800 meters: Hugo Rodriguez Vivanco, McKinley, 2:46.94; Asher Levy, Grant, 2:41.90; Kai Gonzales, Grant, 2:48.84; Arryn Barnaal, Mary Collins, 2:54.87;Zander Boeger, McNear, 3:02.81 100 meters: Ryder Wilson, Grant, 13.89; Dante Vachini, Penngrove, 13.91; Cody Amrbright, Mary Collins, 13.94; Ananics Walker, Penngrove, 14.13; Xavier Parker, McNear, 14.13 800 Relay: Grant 2:10.06, Mary Collins 2:14.09, Technology 2:14.78, Penngrove 2:51.51, McNear 2:21.25 Discus: Gabe Cio, Penngrove, 64-4; Axel Canseco, Valley Vista, 63-4, Valley Vista; Ted Consani, Technology, 57-9, Diego Velasquez, Valley Visa, 53-4, Ed Bernich, Penngrove, 52-7 SMALL SCHOOLS OVERALL Liberty 236, Wilson 193.5, Dunham 110, Cinnabar 103, Two Rock 102, Harvest Christian 81.5, St. Vincent 58, Spring Hill 26.5 FIFTH-GRADE GIRLS Liberty 69.5, Harvest Christian 45.5, Wilson 33, Dunham 23, St. Vincent 22, Cinnabar 11, Two Rock 7, Spring Hill .5 Sprint Medley: Liberty 2:24.75, Dunaham 2:27, Harvest Christian 2:37.28, Wilson 2:40.29, Cinnabar 2:48.16 70 meters: Elly Vestnys, Harvest Christian, 10.78; Ashley M., Harvest Christian, 10.94; Sophia Munlord, Two Rock, 11.03; Nuvi Howell, Spring Hill, 11.06; Chloe Donahey, Liberty, 11.06

300 meters: Emily Ramirez, Liberty, 55.35; Paulette Reynoso, Liberty, 56.03; Sloane Shoop, Liberty, 56.67; Tizel Ruiz, Two Rock, 57.44; Madelyn Rynning, St. Vincent 1:00.75 400 Relay: Liberty 1:04.19; Harvest Christian 1:06.06; St. Vincent 1:06.38, Wilson 1:06.90, Dunham 1:10.03 600 meters: Emily Ramirez, Liberty, 2:12.75; Gabriela Sandoval, Wilson, 2:16.13; Kylie Daniel, Dunham, 2:23.33; Sloane Shoop, Liberty, 2:24.34; Madelyn Rynning, St. Vincent 2:24.94 High jump: Maddie Diamnon Harvest Christian, 4-0; Luna Dator, Liberty, 3-10; Grace Fredlund, Dunham, 3-10; Itzel Ruiz, Two Rock, 3-4; Sloane Shoop, Liberty, 3-4 Long jump: Maddie Diamnon, Harvest Christian, 10-11; Vivian Arntz, Liberty, 10-9; Nuvi Howell, Spring Hill, 10-2; Eva Herman, Liberty, 10-1; Adrienne Drloet, Liberty, 9-10 100 meters: Ashley M. Harvest Christian, 15.07; Maya Muran, St. Vincent, 15.23; Lily Pardini, St. Vincent, 15.56; Elly Vestnys, Harvest Christian, 15.66; Gwendolyn Brakett, St. Vincent, 15.77 Discus: Cassie Cortez, Wilson, 43-4; Vanessa Carillo, Wilson, 34-4; Sandy Maldonado, Cinnabar, 34-4; Maliyah McCoy, Wilson, 33-3; Elise Jorgensen, Liberty, 32-0 Shot put: Jordyn Seaman, St. Vincent, 23-8; Piper Martin, Liberty, 20-2; Jasmyn Valencia, Dunham, 19-8; Haylee Donelson, Wilson, 19-7; Maddie Diamnon, Harvest Christian, 19-7 800 relay: Liberty, 2:25.81, Wilson 2:41.88, Cinnabar 2:5.57, Dunham 2:46 FIFTH-GRADE BOYS Wilson 62, Liberty 58.5, Cinnabar 35, Two Rock 29, Dunham 18, Harvest Christian 8.5, St. Vincent 7, Spring Hill 0 Sprint Medley: Wilson, 2:19.53, Liberty 2:27.22, Two Rock 2:29.72, Cinnabar 2:38.15, Dunham 2:39.13 70 meters: Nickolas Gorman, Cinnabar, 10.72; Noah Sourjohn, Liberty, 10.75; Charly Ramirez, Liberty,10.89; Roman Yusapov, St. Vincent, 11.19; Robert Cesena, Dunham, 11.22 300 meters: Noah Sourjohn, Liberty, 53.03; Angelo Lugo, Cinnabar, 54.13; Dawson Hecker, Wilson, 54.78; John Rivas, Two Rock, 54.89; Alex Orfali, St. Vincent, 55.69 400 Relay: Wilson, 1:05/41, Liberty 1:07.05, Cinnabar 1:09.57, Two Rock 1:09.63, Harvest Christian 1:11/63 600 meters: Dominic Edwards, Wilson, 2:02.74; John Rivas, Two Rock, 2:05.38; Angelo Lugo, Cinnabar, 2:08.86; Brody Rodrigo, Liberty, 2:18./21; Michael Lundy, Liberty, 2:18.71 High jump: Brady Coppo, Two Rock, 3-8; Evan H. Harvest Christian,3-6; Gavin A., Harvest Christian, 3-6; Marco Barajas, Liberty, 3-6; Dawson Hecker, Wilson, 3-6 Long jump: Jack Pezzolo, Liberty, 12-8; Nick Dennis, Wilson, 11-6; Dominic Edwards, Wilson, 11-5; Charly Ramirez, Liberty, 11-5; Marcos Carreno, Wilson, 11-3 Discus: Ryan Burnham, Wilson, 54-10; Jon Henry Johnson, Dunham, 47-4; Alex Ajvix, Wilson, 43-2; Miller Malvesta, St. Vincent, 42-2; Brett Moeckel, Liberty, 41-4 Shot put: Jon Henry Johnson, Dunham, 20-8; Alex Ajvix, Wilson, 208; Ryan Bumham, Wilson, 20-2; Miller Malvesta, St. Vincent, 19-6; Ryan Rice, Two Rock, 19-1 100 meters: Nickolas Gorman, Cinnabar, 14.68; Noah Sourjohn, Liberty, 14.81; Armando D’Ambrosio, Dunham, 15.46; Angelo Lugo, Cinnabar, 15.70; Justin Reaney, Liberty, 15.73 800 Relay: Liberty 2:25.56, Wilson 2:39.69, Two Rock 2:44.03, Cinnabar 2:45.84, Dunham, 2:46.00 SIXTH-GRADE GIRLS Wilson 48.5, Liberty 46, Two Rock 24, Cinnabar 23, Dunham 23, Spring Hill 22, St. Vincent 20, Harvest Christian 15.5 Sprint Medley: Wilson 2:25, Liberty 2:29, Dunjam 2:30, Cinnabar 2:30, Two Rock 2:32 70 Meters: Crystal Gordan, Cinnabar, 10,66; Ruby Monica, Spring Hill, 1:15.50; Rylie Mozolak, Dunham, 11/06; Anamaria, Harvest Christian, 11.24; Eva G. Spring Hill, 11.50 400 meters: Ruby Monica, Spring Hill, 1:15.50; Crystal, Cinnabar, 1:17.82; Bryane, Two Rock, 1:18.41; Renee Machado, Wilson, 1:20.89; Kallista Ellain, Wilson, 1:26.72 400 Relay: Liberty 1:05.31, Wilson 1:05.89, Two Rock 1:07.26, St. Vincent 1:09.25, Dunham 1:09.60